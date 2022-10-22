Арктика раздора: Америка назвала новую цель противостояния с Россией

Арктика раздора: Америка назвала новую цель противостояния с Россией
Фото: unsplash

США назвали глобальное потепление и Арктику потенциальным центром конфликта с Москвой. Поэтому Пентагон усиливает присутствие в регионе.

По информации РИА Новости, в середине октября Белый дом опубликовал скорректированную национальную стратегию по Арктике, в которой говорится о «серьезном беспокойстве» из-за России и Китая. По мнению властей США, Москву и Пекин стоит сдерживать военными средствами и наращивать собственный потенциал.
Представитель МИД Мария Захарова отреагировала на такое заявление, отметив, что национальная стратегия по Арктике США стала более политизированной.
«Конечно, там уже появились антироссийские установки, при этом суть осталась неизменной — концептуально закрепить проецирование национальных интересов Вашингтона по всей Арктике и по максимуму использовать своих союзников по региону и НАТО. Очевидна линия на милитаризацию арктической политики», — заявила Захарова.
«За последние несколько лет Москва инвестировала миллиарды долларов в милитаризацию региона, строила и модернизировала базы, расширяла свой флот», — констатировал чиновник.
Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что Дмитрий Медведев призвал отринуть «дрянную» западную идею «порядка, основанного на правилах».
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