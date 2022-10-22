Арктика раздора: Америка назвала новую цель противостояния с Россией

Представитель МИД Мария Захарова отреагировала на такое заявление, отметив, что национальная стратегия по Арктике США стала более политизированной.

«Конечно, там уже появились антироссийские установки, при этом суть осталась неизменной — концептуально закрепить проецирование национальных интересов Вашингтона по всей Арктике и по максимуму использовать своих союзников по региону и НАТО. Очевидна линия на милитаризацию арктической политики», — заявила Захарова.