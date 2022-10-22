Дмитрий Медведев призвал отринуть «дрянную» западную идею «порядка, основанного на правилах»

Медведев в соцсетях призвал отринуть идею Запада о «порядке, основанном на правилах».

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем telegram-канале 22 октября опубликовал запись под названием «Субботние тезисы. Пять актуальных замечаний по международной ситуации», в которой сообщил, что западную идею о «порядке, основанном на правилах» необходимо решительно отбросить как несостоятельную и вредную для всего человечества.

«Дрянная западная идея «порядка, основанного на правилах», должна быть решительно отринута как несостоятельная и крайне вредная для человечества», — поделился мыслью с подписчиками Медведев.

По мнению зампреда Совбеза РФ, такая идея никем не одобрена, полностью неопределенна по содержанию и продвигается в противовес существующим международным правилам и институтам, включая ООН.

Кроме того, Медведев уточнил, что существование такой идеи, по его мнению, обусловлено «навязчивым до психических девиаций желанием англосаксов подвести идеологическую базу под свои попытки доминировать в мир».

«Выбор остального мира — не подчиняться этой идее, а идти собственным путем», — указал политик.

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