Российские продавцы смогут продавать товары на площадках китайской Alibaba Group

Российский экспортный центр договорился с китайской Alibaba Group о сотрудничестве по поставкам российских товаров в Китай.
По информации ТАСС, директор по развитию электронной торговли РЭЦ Алексей Мурзенок в ходе панельной дискуссии на форуме «Сделано в России» заявил, что Российский экспортный центр добился права для российских продавцов на продажу своих товаров на площадках китайской Alibaba Group. Проект Export to China планируют запустить до конца 2022 года.
«РЭЦ помогает российским экспортерам найти партнеров для перестройки модели работы на глобальных площадках, выйти на новые рынки в целях переориентации товаропотоков и создать новые каналы сбыта в условиях сокращения традиционных. Одним из таких примеров является наш новый проект, который мы запускаем в этом году совместно с нашим давним партнером — компанией Alibaba Group», — отметил Мурзенок.
Руководитель проекта по экспорту в Китай направления глобальных продаж Alibaba Саммер Гао в своем видеообращении добавила, что это будут закупки как оптовой, так и розничной продукции, а «первичный список запросов» уже был сформирован. По ее словам, Alibaba Group уже запускала аналогичные проекты с партнерами из ряда стран ЕС.
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