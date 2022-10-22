Российские продавцы смогут продавать товары на площадках китайской Alibaba Group

Руководитель проекта по экспорту в Китай направления глобальных продаж Alibaba Саммер Гао в своем видеообращении добавила, что это будут закупки как оптовой, так и розничной продукции, а «первичный список запросов» уже был сформирован. По ее словам, Alibaba Group уже запускала аналогичные проекты с партнерами из ряда стран ЕС.