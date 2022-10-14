В Китае работают сверхурочно, чтобы утеплить европейцев

В Китае работают сверхурочно, чтобы утеплить европейцев
В Китае работают сверхурочно, чтобы утеплить европейцев. Фото: Unspalsh

Экспортеры зимней одежды из Китая очень много работают, чтобы успеть выполнить все заказы европейцев на теплые водолазки.

Согласно информации китайского государственного издания Global Times, китайские водолазки сейчас стали вторым по величине хитом среди европейских покупателей. Этот товар обгоняют только электрические одеяла, пишут РИА Новости.

Спрос на этот вид товара прогнозировался специалистами еще в апреле текущего года, поэтому работа сверхурочно идет с мая. Также фиксируется большое количество запросов на свитера и пуловеры через международную платформу AliExpress. В настоящее время указанная категория товаров поднялась на первое место в поисковике.

Согласно данным AliExpress, выросли и продажи термобелья в Европе, а также спрос на фланелевую пижаму.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что продавцы электроники и бытовой техники в РФ уже успели освоить технологию «параллельного импорта», но это все равно не спасает от дефицита некоторой части товаров.

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