Google Play удалил из доступа 16 вредоносных приложений с 20 млн скачиваний

Google Play удалил 16 опасных приложений, которые скачали пользователи со всего мира более 20 млн раз.

По информации официального сайта Google, специалисты компании McAfee удалили из магазина приложений Google Play 16 вредоносных программ, которые установили более 20 млн раз. Несмотря на свою природу, программы были крайне популярны среди пользователей.

В компании сообщили, что все удаленные приложения были замаскированы под различные полезные утилиты: конвертер валют, словарь, фонарик, сканер для QR-кодов или календарь. По факту программы были заражены вирусом Clicker — рекламным мошенником, который автоматически «просматривал» определенную рекламу, накручивая ей просмотры.

Так вредоносные коды обнаружили в приложениях High-Speed Camera (более 10 млн загрузок), Smart Task Manager (более 5 млн загрузок), Flashlight (более 1 млн загрузок), K-Dictionary (более 1 млн загрузок) и Joycode (более 100 тысяч загрузок).

Для пользователей такие приложения грозили быстрой разрядкой аккумулятора смартфона и дополнительным расходом интернет-трафика.

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