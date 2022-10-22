Хотевшая подзаработать на инвестициях пенсионерка из Гатчины лишилась 2,5 млн рублей из-за мошеннического приложения

В Гатчинском районе Петербурга местная пенсионерка решила погрузиться в мир инвестиций и потратила почти 2,5 млн рублей в попытке подзаработать в мошенническом приложении.

Как стало известно Gazeta.SPb, 21 октября в полицию обратилась 76-летняя пенсионерка из Гатчины с заявлением, что в конце сентября 2022 года она увидела рекламу в интернете о возможности заработка через инвестиционную деятельность.

Через мессенджер женщина связалась с представителем компании, который убедил ее установить на свой мобильный телефон приложение с виртуальным инвестиционным счетом. Женщина с 11 по 16 октября пополнила свой кошелек на сумму 2 385 000 рублей. Разумеется, никаких инвестиционных накоплений ей не поступило — деньги со счета пропали.

По факту произошедшего следователь возбудил уголовное дело по статье 159 части 4 УК РФ (мошенничество).

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что пенсионерка с Энергетиков, чтобы спасти подругу, отдала мошенникам 2 млн.