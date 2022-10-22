Петербуржцы усыпали цветами могилу основателя театра «Русская антреприза» Рудольфа Фурманова в день его рождения

По данным пресс-службы Смольного, в Петербурге почтили память основателя театра «Русская антреприза» Рудольфа Фурманова в день его рождения, 22 октября. На могилу народного артиста России на Большеохтинском кладбище возложили цветы его родственники и друзья. Из жизни режиссер ушел в апреле 2021 года.

«Прошло уже полтора года, как Рудольфа Давидовича нет с нами. Это был настоящий ленинградец, настоящий гражданин нашей страны, который любил Петербург, прошел блокаду, создал свой театр. Умел дружить, умел защищать наш с вами город», – отметил губернатор Петербурга.

Напомним, что в этом году в Северной Столице скверу на пересечении Каменноостровского проспекта и Песочной набережной присвоили имя Рудольфа Фурманова. Сейчас власти разрабатывают проект его благоустройства с использованием малых архитектурных форм. Предполагается, что сквер станет местом отдыха горожан и концертов под открытым небом.

Ранее Gazeta.SPb писала, что петербуржцам рассказали о памятных местах блокадного Ленинграда.