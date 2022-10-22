Остаемся зимовать: Петербург попал в тройку городов, идеальных для зимовки

Петербург попал в тройку городов РФ, где россияне хотели бы перезимовать. Уступил он только Сочи и Краснодару.

По данным сервиса Работа.ру, специалисты выяснили, в каких городах россияне хотели бы провести осенне-зимний период. Так, самым желанным городом для зимовки стал Сочи — за него проголосовали 52% респондентов. В числе плюсов города россияне назвали теплый климат, хорошую погоду и доступность рекреационных ресурсов — горячих источников, моря, гор.

На втором месте оказался Краснодар — его выбрали 28% опрошенных. Тройку лидеров замкнул Петербург с 14% голосов. Россияне выбрали Северную столицу за развитую инфраструктуру, большое количество мест для отдыха и развлечений и разнообразие продуктов, доступность фруктов и овощей.

Кроме того, выяснилось, что более четверти россиян считают, что продуктивность их работы напрямую зависит от времени года. Столько же респондентов отметили наивысшую продуктивность в зимнее время, а 41% опрошенных хотели бы иметь возможность провести осенне-зимний сезон в другом городе или регионе.

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