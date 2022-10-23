Более 80 килограммов бесхозной химии нашли в лесу под Петербургом

Более 80 килограммов бесхозной химии нашли в лесу под Петербургом
Фото: unsplash

В лесу около Левашово нашли бесхозные пластиковые канистры с химикатами, общим весом более 80 кг.

По информации Делового Петербурга, недалеко от поселка Левашово местные жители наткнулись на разбросанные по лесному массиву пластиковые канистры. Оказалось, в них содержалось более 80 килограммов бесхозных химических веществ.
На таре заметили надписи, согласно которым внутри канистры могли находится нефтяной толуол и гидроксид натрия. На место выезжала аварийная бригада ГУП «Экострой», подведомственного комитету по природопользованию Петербурга.
В ведомстве отметили, что найденные канистры увезли на ответственное хранение, но что за вещество в них находится, пока не известно. Судить о содержании тары можно будет после экспертизы. Правоохранительные органы и прокуратура уже организовали поиски виновных.
Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что «Левашовский» заказник появится на севере Санкт-Петербурга.
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