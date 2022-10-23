Сергей Кириенко заявил, что более 80% российских семей выступают за поднятие флага и исполнение гимна в школах

Сергей Кириенко заявил, что более 80% российских семей выступают за поднятие флага и исполнение гимна в школах
Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

Первый замруководителя администрации президента РФ Кириенко привел занимательную статистику по количеству поддерживающих поднятие флага и исполнение гимна в школах и заявил, что «это крайне нужно и для самих ребят».

По информации ТАСС, в субботу, 23 октября, на открытии Всероссийского форума классных руководителей первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил, что подавляющее большинство родителей, бабушек и дедушек школьников поддерживают проведение в начале учебных недель церемонии поднятия государственного флага и исполнения гимна.

«Сейчас посмотрел последние социологические исследования. У нас 83% родителей, бабушек, дедушек, то есть взрослых граждан Российской Федерации, которые поддерживают то, что в школах России появилась вот такая замечательная церемония с подъемом флага, с гимном, с уроком «Разговоры о важном», — заявил Кириенко.

Политик настоял, что такое мероприятие «крайне нужно и для самих ребят, и они об этом говорят, и родители чувствуют, насколько это важно и насколько это работает».

«Я помню, что нам говорили, что «нет, ну что вы, образование — это образование, а это все-таки уже немножко политика». Это не политика. Это гордость своей страной, если она закладывается с детства, она потом проходит с человеком через всю его жизнь», — привел свое мнение Кириенко.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что депутаты Нового Уренгоя хотят сделать бесплатным проезд в автобусах для школьников и студентов.

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