Сергей Кириенко заявил, что более 80% российских семей выступают за поднятие флага и исполнение гимна в школах

Первый замруководителя администрации президента РФ Кириенко привел занимательную статистику по количеству поддерживающих поднятие флага и исполнение гимна в школах и заявил, что «это крайне нужно и для самих ребят».

По информации ТАСС, в субботу, 23 октября, на открытии Всероссийского форума классных руководителей первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил, что подавляющее большинство родителей, бабушек и дедушек школьников поддерживают проведение в начале учебных недель церемонии поднятия государственного флага и исполнения гимна.

«Сейчас посмотрел последние социологические исследования. У нас 83% родителей, бабушек, дедушек, то есть взрослых граждан Российской Федерации, которые поддерживают то, что в школах России появилась вот такая замечательная церемония с подъемом флага, с гимном, с уроком «Разговоры о важном», — заявил Кириенко.

Политик настоял, что такое мероприятие «крайне нужно и для самих ребят, и они об этом говорят, и родители чувствуют, насколько это важно и насколько это работает».