Депутаты Нового Уренгоя хотят сделать бесплатным проезд в автобусах для школьников и студентов

Правительство Нового Уренгоя обсудит возможность отмены оплаты автобусного проезда для школьников и студентов. Если предложение примут, льгота может начать действовать с 1 ноября.

По информации Ямал1, глава Нового Уренгоя Андрей Воронов выступил с инициативой сделать бесплатным проезд в автобусах для школьников и студентов. Предложение поступило на рассмотрение местным депутатам. Если такую инициативу одобрят, льгота начнет действовать уже с 1 ноября.

«Школьники ездят не только в образовательные учреждения, но и в различные кружки, секции, расположенные в разных районах города. Теперь родителям не нужно будет беспокоиться о покупке ежемесячного проездного», — заявил Воронов.

Городской бюджет полностью покроет расходы на поездки. Как и прежде, молодежи нужно будет предъявлять транспортные карты, которым присвоят льготный абонемент автоматически. При этом продажа проездных на ноябрь для школьников и студентов пока приостановлена.

Окончательное решение по этому вопросу депутаты примут на заседании в четверг, 27 октября. По мнению главы Нового Уренгоя, нововведение позволит избежать неприятных ситуаций, которые случались в других регионах. Речь идет о случаях, когда детей высаживали из автобусов из-за отсутствия карты или денег на ней.