В Петербурге задержали разыскиваемого за нелегальную ловлю крабов муромчанина с травматом

В Петроградском районе Петербурга съемщик квартиры оказался вооруженным крабовым браконьером. Бдительный арендодатель вовремя вызвал полицейских, которые смогли задержать необычного гостя.

Как стало известно Gazeta.SPb, ночью 22 октября в полицию поступило сообщение от петербуржца о том, что мужчина снял квартиру, у него при себе травматический пистолет.

Прибывший на место наряд полиции в квартире дома по Большому проспекту задержал находящегося в федеральном розыске 29-летнего жителя Мурманской области, подозреваемого в совершении преступления по части 3 статье 256 УК РФ (незаконная ловля крабов группой лиц — обязан явкой). Мужчина пропал с радаров полиции 12 декабря 2021 года.

Изъятый у задержанного травматический пистолет не был пригоден для производства выстрела. Кроме того, оружие на муромчанине не было зарегистрировано.

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