Петербуржцу с простреленными ногами пришлось самому звонить в полицию на Загребском бульваре

Во Фрунзенском районе Петербурга местному жителю пришлось самостоятельно обращаться в полицию и скорую помощь после того, как ему прострелил ноги неизвестный преступник.

Как стало известно Gazeta.SPb, в 5 утра 22 октября в полицию позвонил петербуржец и рассказал, что у дома по Загребскому бульвару неизвестный прострелил ему ноги.

Прибывшие на место происшествия правоохранители установили, что злоумышленник из травматического пистолета произвел выстрелы в 39-летнего петербуржца — его госпитализировали в НИИ «Скорой помощи» со слепыми ранениями обеих бедер и в состоянии алкогольной интоксикации.

По подозрению в совершении указанного преступления полиция объявила в розыск двух 32-летних петербуржцев, проживавших в соседних квартирах того самого дома, у которого и произошла стрельба. Выяснилось, что оба мужчины были ранее судимы по множеству статей УК РФ, включая умышленное причинение тяжкого и легкого вреда здоровью, грабеж, неправомерное завладевание автомобилем, кража и так далее.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что в Петербурге возбудили уголовное дело после того, как подростки у заброшки на Стачек заставили семиклассника перевести им деньги при помощи пневматики.