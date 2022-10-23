Петербуржцу с простреленными ногами пришлось самому звонить в полицию на Загребском бульваре

Петербуржцу с простреленными ногами пришлось самому звонить в полицию на Загребском бульваре
Фото: unsplash

Во Фрунзенском районе Петербурга местному жителю пришлось самостоятельно обращаться в полицию и скорую помощь после того, как ему прострелил ноги неизвестный преступник.

Как стало известно Gazeta.SPb, в 5 утра 22 октября в полицию позвонил петербуржец и рассказал, что у дома по Загребскому бульвару неизвестный прострелил ему ноги.

Прибывшие на место происшествия правоохранители установили, что злоумышленник из травматического пистолета произвел выстрелы в 39-летнего петербуржца — его госпитализировали в НИИ «Скорой помощи» со слепыми ранениями обеих бедер и в состоянии алкогольной интоксикации.

По подозрению в совершении указанного преступления полиция объявила в розыск двух 32-летних петербуржцев, проживавших в соседних квартирах того самого дома, у которого и произошла стрельба. Выяснилось, что оба мужчины были ранее судимы по множеству статей УК РФ, включая умышленное причинение тяжкого и легкого вреда здоровью, грабеж, неправомерное завладевание автомобилем, кража и так далее.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что в Петербурге возбудили уголовное дело после того, как подростки у заброшки на Стачек заставили семиклассника перевести им деньги при помощи пневматики.

НИИ "Скорой помощи" новости СПб стрельба травматический пистолет фрунзенский район


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Ранним утром на Севастьянова вспыхнул Mercedes
Из-за звонка «минера» полиции пришлось эвакуировать 150 ...
Петербуржцу с простреленными ногами пришлось самому звонить в полицию на ...
Отдохнувшая в Турции пенсионерка с Кораблестроителей лишилась двух столовых ...
Предложение о покупке криптовалюты соблазнило 75-летнюю петербурженку ...
Жесткое падение молодого мигранта со стройки на Туристской заставило ...
В Петербурге задержали разыскиваемого за нелегальную ловлю крабов ...
Водитель такси южных кровей тростью пронзил сердце пьяному дуэлянту в Сертолово