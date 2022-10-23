В Петербурге на Глухарке белощекая казарка отдыхает средь гусей

Глазков рассказал: на реке Глухарке отбилась от стаи бунтарка-казарка. Горожан попросили ни в коем случае не кормить редкого гостя. Зоолог Павел Глазков заметил на реке Глухарке белощекую казарку — об этом он написал в своем блоге «Каждой твари по паре» в соцсети Вконтакте. По каким-то причинам птица отстала от своей стаи и решила отдохнуть в Северной столице.

Зоолог отметил, что казарки — это отдельная группа гусей, чей голос напоминает собачий лай или сиплый кашель. В последнее время белощекая казарка все чаще встречается в Санкт-Петербурге во время миграций, а в Ленинградской области даже начала успешно гнездиться на островах Финского и Выборгского заливов.

«Не удивительно, что в черте Петербурга время от времени можно встретить диких гусей: ведь через наш город проходит крупнейший в Европе Беломоро-Балтийский миграционный путь птиц! Всего же в Петербурге можно встретить до семи видов гусей», — отметил Павел Глазков.

Зоолог рассказал, что во время съемки репортажа стал свидетелем того, как жалостливые петербуржцы уже начали подкармливать казарку — птица с большим удовольствием приняла угощение.

«Хочу особенно обратить внимание, что сейчас для казарки достаточно естественного корма в виде зеленой травы, которой много вдоль берега реки Глухарка. Подкармливать птицу сейчас, в том числе, хлебом ни в коем случае нельзя! Существует большая вероятность, что птица привыкнет к подкормке и задержится у нас до наступления морозов. А это может стоить ей жизни!», — воззвал к совести петербуржцев Глазков.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что Госдума РФ озаботилась появлением «зомби-косуль» в Курганской области.