Госдума РФ озаботилась появлением «зомби-косуль» в Курганской области

Первый зампред комитета Государственной Думы по экологии и охране окружающей среды отреагировал на видео с «зомби-косулями» в российском регионе. Местный Россельхознадзор уже начал проводить проверку.

По информации радиостанции «Говорит Москва», в сети появилось видео с «зомби-косулями» Курганской области — животные заразились неизвестным патогеном, поэтому выглядели и вели себя крайне странно.

Видео заинтересовало первого зампреда комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимира Бурматова, который подчеркнул необходимость изучить этиологию этого заболевания, его происхождение, симптомы и заразность.

Бурматов отметил, что нужно обеспечить локализацию тех животных, которые заражены или находятся в зоне заражения.

«Мы сейчас отработаем с территориальным подразделением Россельхознадзора, чтобы все было эффективно и при этом гуманно. Потому что невиновные особи пострадать не должны, и в то же время не должны подвергаться риску жизнь и здоровье граждан», — подчеркнул депутат.

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