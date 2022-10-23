Бастрыкин поручил проверить причины повреждения арки дома Чернышева в центре Петербурга

Председатель Следственного комитета потребовал разобраться в факте повреждения арки исторического дома Чернышева на Мойке.
По данным пресс-службы СК РФ, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил прояснить обстоятельства, при которых была повреждена арка исторического дома Чернышева на набережной реки Мойки. Оказалось, здание пострадало при прокладке силового кабеля.
«Сегодня сообщалось, что рабочие одной из энергоснабжающих организаций в момент прокладки силового кабеля повредили арку исторического дома Чернышева. Само здание является объектом культурного наследия, а у строителей якобы даже не было разрешения на работы», — отметили в пресс-службе ведомства.
Так исполняющая обязанности руководителя главного следственного управления СКР по Петербургу Марина Парастаева получила указ выяснить обстоятельства инцидента и предоставить в центральный аппарат СК доклад по ситуации. Кроме того, при наличии соответствующих оснований необходимо незамедлительно организовать проверку.
Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что Бастрыкин взял на контроль пожар в Усадьбе Демидовых.