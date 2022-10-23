Бастрыкин поручил проверить причины повреждения арки дома Чернышева в центре Петербурга

«Сегодня сообщалось, что рабочие одной из энергоснабжающих организаций в момент прокладки силового кабеля повредили арку исторического дома Чернышева. Само здание является объектом культурного наследия, а у строителей якобы даже не было разрешения на работы», — отметили в пресс-службе ведомства.