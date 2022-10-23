Легендарный основатель Red Bull Дитрих Матешиц скончался в возрасте 78 лет

«Я глубоко опечален известием о смерти Дитриха Матешица. Он был дальновидным предпринимателем и человеком, который помог преобразовать наш спорт и создал бренд Red Bull, известный во всем мире. Мне будет его очень не хватать, как и всему сообществу «Формулы-1», и наши мысли и молитвы с его семьей, друзьями и командами «Ред Булл» и «Альфа Таури» в это очень печальное время», – сказал президент и главный исполнительный директор «Формулы-1» Стефано Доменикали.