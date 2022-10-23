Легендарный основатель Red Bull Дитрих Матешиц скончался в возрасте 78 лет

Ушел из жизни основатель компании Red Bull GmbH Дитрих Матешиц. Миллиардеру было 78 лет.
На официальном сайте гоночной серии «Формула-1» сообщили о смерти основателя компании по производству энергетических напитков Red Bull, владельца команды «Ред Булл» на «Формуле-1» Дитриха Матешица. Австрийский миллиардер ушел из жизни в возрасте 78 лет в ходе тяжелой и весьма продолжительной борьбы с болезнью.
«Я глубоко опечален известием о смерти Дитриха Матешица. Он был дальновидным предпринимателем и человеком, который помог преобразовать наш спорт и создал бренд Red Bull, известный во всем мире. Мне будет его очень не хватать, как и всему сообществу «Формулы-1», и наши мысли и молитвы с его семьей, друзьями и командами «Ред Булл» и «Альфа Таури» в это очень печальное время», – сказал президент и главный исполнительный директор «Формулы-1» Стефано Доменикали.
Напомним, что Матешиц основал компанию Red Bull GmbH в 1984 году. По данным Forbes, состояние Матешица оценивается в 20,2 миллиарда долларов.
Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что петербуржцы усыпали цветами могилу основателя театра «Русская антреприза» Рудольфа Фурманова в день его рождения.