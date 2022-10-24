Названа новая причина крушения бомбардировщика Су-34 в жилом массиве Ейска

Новой причиной падения самолета в жилом массиве Ейска стали птицы.

Бомбардировщик Су-34 потерпел крушение в Ейске из-за того, что в его двигатели попали две чайки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры. Предполагается, что именно из-за этого самолет упал и в последствии загорелся.

Специалисты уточнили, что птицы попали в двигатели Су-34 во время взлета бомбардировщика. Останки чаек нашли при осмотре обломков самолета.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что военный самолет Су-34 рухнул в жилом массиве Ейска вечером при взлете 17 октября. В результате произошедшего есть погибший и пострадавшие. До этого заявлялось: причиной падения сверхзвукового истребителя-бомбардировщика стала техническая неисправность.

Эксперты признали пострадавший дом пригодным к восстановлению, поэтому его не будут сносить. Зданию не грозит обрушение.