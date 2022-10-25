В Петербурге провели демо-день молодежных акселераторов, на котором представили новые проекты

Девять стартап-команд школьников и студентов представили свои проекты в сфере IT, медицины, дизайна и экологии экспертному жюри в Петербурге.

Региональный демо-день молодежных акселераторов, на котором продемонстрировали технологичные решения, провели в коворкинге «Точка кипения». Известно, что в мероприятии приняли около четырех тысяч молодых людей из Северо-Западного региона. Об этом сообщает Сбер.

Проекты создавались в течение 6 месяцев. Самые проработанные вышли на уровне региона, а лучшие отправятся в Москву бороться за победу на федеральном этапе.

Судьями начинающих стартаперов в этом году стали представители Сбербанка, Санкт-Петербургского государственного экономического университета, Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, национального медицинского исследовательского центра им. В. А. Алмазова, Центра разработки бортового оборудования АО «КТ-Беспилотные Сиситемы» и АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор».

Один из стартапов представила петербургская команда, которая предлагает перерабатывать композитные целлюлозосодержащие отходы в новый материал при помощи грибов. Отмечается, что в последствии их можно будет использовать для производства бытовых изделий.

Другой петербургский проект направлен на создание платформы для выявления депрессивности, тревожности и ОКР по движению глаз при помощи айтрекинга и машинного обучения.

Третий яркий стартап оказался у команды из Пскова. Они запомнились презентацией сервиса, который позволяет связать между собой субъекты бизнеса для решения конкретной бизнес-задачи.

Из Вологды приехали школьники, которые попытались решить проблему создания web и мобильных приложений без знаний программирования. В тоже время учащиеся из Петербурга показали автономного робота-помощника на даче, автоматическую переработку пищевых отходов в удобрение, а также онлайн-конструктор гардероба.

Кроме молодежных команд на демо-дне представили пять самых сильных проектов региона в области искусственного интеллекта, они уже получили гранты Фонда содействия инновациям, поэтому выступали вне конкурса.

В настоящее время можно подать заявку на участие в следующей волне федерального акселератора стартапов для школьников 8–11-х классов и учеников средних специальных учебных заведений. Сделать это можно до 31 октября 2022 года. Также начался приём заявок в акселератор SberStudent для студентов, аспирантов и научных сотрудников вузов, который продлится до 13 ноября текущего года.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что лидер нефтегазового российского рынка «Газпром нефть» выразила готовность поддержать стартапы в IT-сфере. Сейчас у российских специалистов есть возможность попасть в пул партнеров компании.