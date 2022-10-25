Петербуржцы стали чаще арендовать жилье без предварительного просмотра

Выяснилось, что в Северной столице заключили больше всего сделок по аренде квартир без предварительного очного просмотра. В общей сложности получилось 79% арендных соглашений, оформленных с помощью онлайн-туров.

Согласно данным сервиса «Яндекс Аренда», с начала 2022 года в России число сделок без предварительных просмотров выросло в 1,5 раза. Как правило, вместо живого показа арендаторы для оценки недвижимости устраивают 3D-туры по жилью. Об этом пишет «РБК».

В Петербурге количество онлайн-просмотров самое большое, за ним идет Москва с показателем 78%. В Новосибирской и Свердловской областях арендаторы воспользовались удалённым просмотром при заключении договора в 65% и 64% случаев соответственно.

За сентябрь по всей России доля сделок с использованием 3D-туров составила примерно 89%, а в начале текущего года показатель оставался на отметке в 56%.

Дистанционные технологии задействуют преимущественно при съеме однокомнатных квартир, а студии и двухкомнатное жилье россияне таким способом выбирают реже. По словам руководителя «Яндекс Аренды» Ильи Тихомирова, в среднем пользователь сервиса смотрит до пяти разных квартир с помощью 3D-туров и тратит на все не больше 15 минут.

Сейчас средняя стоимость квартир, сдающихся удалённо в Петербурге и Ленобласти, составляет 26 940 рублей.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что увеличение обеспеченности россиян квартирами к 2030 году несильно улучшит их жилищные условия.