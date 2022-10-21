Россиянам предлагают квартиры, средняя площадь которых уменьшилась на 16,6%

Выяснилось, что увеличение обеспеченности жителей России квартирами к 2030 году несильно улучшит их жилищные условия. Все дело в том, что зачастую предлагают приобрести жилье, размеры которого стали значительно меньше.

Варианты малогабаритных квартир пользуются популярностью за счет более низких цен, однако многим семьям в них тесно. Эксперты считают, что в последствии избыток подобного жилья приведет к формированию неликвидного предложения, а это серьезно скажется на всем рынке, пишет «Коммерсант».

Фонд «Институт экономики города» в Москве предполагает, что обеспеченность россиян жилыми единицами к 2030 году может составить 1,24 на одно домохозяйство, таким образом количество увеличится на 10,7% в сравнении с 2021 годом, но такая динамика не говорит об улучшении жилищных условий.

Исполнительный директор фонда ИЭГ Татьяна Полиди считает, что одним из главных факторов роста обеспеченности населения жильем, — активное строительство квартир небольшой площади. Так, за 10 лет средняя площадь квартир в новостройках сократилась на 16,6% и составила 52,3 квадратных метра.

Кто и когда берет «маленькие» квартиры

По большей части студии и небольшое по размерам жилье продаются в кризисы, заметил руководитель центра новостроек компании «Этажи» Сергей Зайцев. Когда жилье становится более доступным, популярность снижается на «маленькие» квартиры, однако сейчас ситуация противоположная. Так, согласно данным ИЭГ, в 2020–2021 годах наблюдался резкий рост цен из-за программ льготной ипотеки, который привел к первому за 13 лет существенному сокращению доступности жилья.

Отмечается, что в настоящее время около 30% домохозяйств, которые состоят из четырех и более человек, имеют 1-2 комнаты, в общей сложности похожие условия у 50% семей из трех человек.

Чаще всего предложения с «маленькими» квартирами выбирают студенты и одинокие люди, а также инвесторы, сдающие в последствии площади в аренду. Менее востребованным форматом при этом считаются студии в домах коридорного типа на окраинах городов с низкоразвитой инфраструктурой.

Решение проблемы

Решить проблему, по мнению Полиди, можно за счет развития его альтернативных форм, куда входит содействие самостоятельному строительству населением индивидуальных и малоэтажных домов, а также создание цивилизованного рынка аренды. Еще одним вариантов может стать технологическое обновление в строительстве, то есть застройщики могли бы направлять часть прибыли на развитие проектов.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что ипотека по ставкам до 0,01% может быть рискованной для всех участников сделки. По мнению специалистов, льготная ипотека от застройщика кажется выгодной, но на самом деле цена приобретаемой недвижимости оказывается существенно завышенной.