Россиянам объяснили, в чем заключаются риски при оформлении ипотеки с низкой ставкой

Россиянам объяснили, в чем заключаются риски при оформлении ипотеки с низкой ставкой. Фото: Pxhere

Россиянам объяснили, в чем заключаются риски при оформлении ипотеки с низкой ставкой. Фото: Pxhere

Эксперт предупредила, что ипотека по ставкам до 0,01% может быть рискованной для всех участников сделки. Льготная ипотека от застройщика кажется выгодной, но на самом деле цена приобретаемой недвижимости оказывается существенно завышенной.

Руководитель агентства разработки бизнес-стратегий «Экспонента» Виктория Добровольская в беседе с «Лентой.ру» назвала подводные камни ипотеки с заниженными ставками.

До этого ЦБ РФ объяснял, что такие низкие ставки достигаются за счет завышения цены квартиры на величину комиссии. Их застройщик перечисляют банку для компенсации выпадающих доходов. Также имеет место реинвестирование банком полученной от застройщика комиссии и использование субсидируемой ставки от государства.

Еще одним минусом такой ипотеки может стать ситуация, когда необходимо продать жилье в случае потери дохода или переезда. Сделать это будет трудно без убытка.

Откуда берутся подобные предложения

По словам Добровольской, предложения с околонулевой ставкой появляются потому, что банки сильно ограничивают возможности для желающих купить жилье через ипотеку. Таким образом, застройщики готовы увеличивать объем собственных рисков и сокращение маржинальности для того, чтобы сохранить продажи. По мнению специалиста, подобные кредиты будут еще тяжелее из-за дополнительных услуг для покупателя (например, автокредитование).

При этом для банков, работающих с такими программами, тоже есть дополнительные опасности, заметила специалист, так как при выдаче ипотеки от застройщика значительно увеличиваются кредитный и процентный риски банка. Следом пойдет введение надбавок к ставке резервирования по такому продукту, которые будут прибавляться к стандартной ставке резерва по ссуде с первого дня ее выдачи. Добровольская объяснила, что так придется сделать для повышения устойчивость банков и выравнивания конкурентного поля.

Возможное ограничение околонулевой ипотеки

Банк России планирует ограничить количество подобных схем кредитования. В качестве мер, например, по этим программам могут быть введены повышенные макропруденциальные надбавки. Кроме того, может быть увеличен уровень резервирования.

По мнению представителей рынка, перспектива запрета околонулевой ипотеки, не обвалит продажи недвижимости, однако может сказаться на покупательском спросе.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в России продлили программу помощи многодетным семьям в погашении ипотеки. Действие программы будет распространяться на семьи, где третий или последующий ребенок родился в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года.