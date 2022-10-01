Многодетные семьи из Петербурга смогут до конца 2023 года получить выплату для погашения ипотеки

Михаил Мишустин продлил программу помощи многодетным семьям в погашении ипотеки. Так семьи из Петербурга смогут получить выплаты ко конца 2023 года.

По данным сайта Правительства России, премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, продляющее до конца 2023 года программу поддержки многодетных семей, предусматривающую выплату в размере 450 тысяч руб. для погашения ипотеки.

Согласно постановлению, действие программы будет распространяться на семьи, где третий или последующий ребенок родился в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года. При этом срок заключения кредитного договора для таких семей продлевается на год вперед — до 1 июля 2024 года.

В Правительстве также отметили, что в два следующие года на эти выплаты из федерального бюджета выделят 90 млрд рублей.

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