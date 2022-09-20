Смольный использует увеличенные доходы бюджета города на здравоохранение и соцподдержку

Смольный использует увеличенные доходы бюджета города на здравоохранение и соцподдержку. Фото: Смольный

Смольный использует увеличенные доходы бюджета города на здравоохранение и соцподдержку. Фото: Смольный

Петербургские власти приняли решение направить дополнительные средства городского бюджета на здравоохранение, социальную поддержку петербуржцев, образование и инфраструктурные объекты.

Решение об использовании дополнительных средств было принято исходя из роста доходов. Предполагается, что они достигнут 183,9 миллиарда рублей, что на 21% больше планируемого до этого. Таким образом, общий годовой доход городского бюджета за текущий год составит свыше триллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

На здравоохранение хотят направить 11,2 миллиарда рублей, плюс 1,8 миллиарда выделят на покупку лекарств для льготных категорий граждан.

Еще 3,1 миллиарда предусмотрят на социальную поддержку граждан, а 1,3 миллиарда – на образование. В покупку социальных объектов вложат 1,5 миллиарда рублей. При этом выплаты на покупку или строительство жилья будут увеличены еще на миллиард рублей, благодаря этому 315 петербургских семей получат жилье.

Также для сдерживания роста тарифов предусмотрены субсидии транспортным предприятиям и теплоснабжающим организациям в размере 5,1 миллиарда и 3,8 миллиарда рублей соответственно.

На создание развязки Шкиперского протока, Витебской развязки и подготовку территории для строительства второго этапа широтной магистрали скоростного движения Смольный направит 38,1 миллиарда рублей.

Таким образом, профицит бюджета составит 29,5 млрд рублей. Эти средства будут направлены на сокращение государственного долга, заключили в правительстве.

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