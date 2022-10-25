Жителей Ленобласти предупредили о появлении лисиц вблизи домов

Росприроднадзор предостерег жителей Ленинградской области о появлении лисиц совсем рядом с жилыми домами.

В пресс-службе ведомства отметили, что хищники подходят так близко к людям из-за погодных условий. Перед зимой лисы активно набирают вес и ищут, чем бы полакомиться. Рядом с жилыми домами для животных есть отличная «кормовая база»: как правило, это свалки, мусорные баки и территории дач. Местным жителям специалисты рекомендуют убирать мусор с участков и территорий ЖК.

В случае, если же лисицы подходят к дому слишком близко, не нужно специально давать им пищу, так как человеческий рацион не подходит хищникам, а также животные могут привыкнуть к подкормке и начать приходить «в гости» на регулярной основе.

В пресс-службе предупредили, что поведение дикого животного станет непредсказуемым. Например, в один день лисица может принять еду из рук человека, но в другой напасть на него. Кроме того, она может быть переносчиком бешенства.

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