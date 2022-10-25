Врач-эпидемиолог объяснила, как усилить эффект от назальной вакцины против коронавируса

У назальной вакцины против коронавирусной инфекции есть свои особенности. Также ее действие можно усилить, если знать пару нюансов.

В эфире телеканала «Санкт-Петербург» врач-эпидемиолог Ирина Горбань отметила, что назальная вакцина остается все тем же «Спутником V», который уже до этого был известен россиянам. При этом способ введения препарата через нос позволяет блокировать вирусу главную точку входа и сформировать иммунитет в районе носоглотки.

По словам специалиста, при таком введении вакцины формируются гуморальный и клеточный иммунитеты, что способствует получению от препарата тройную пользу в борьбе с коронавирусом. Однако противопоказания никуда не делись, — прививку все еще нельзя ставить при наличии онкологии и аллергии на компоненты.

Для улучшения эффекта от вакцины эксперт рекомендовала промыть нос незадолго до посещения пункта вакцинации. Также за три дня до введения любой вакцины лучше отказаться от употребления алкоголя.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что на сегодняшний день в Санкт-Петербурге уже свыше 1,7 млн горожан сделали прививки от гриппа.