Гастроэнтеролог рассказала, почему осенью могут обостриться заболевания желудка

Осенью люди нередко сталкиваются с обострением хронических заболеваний, в их числе и болезни ЖКТ. Специалист рассказала, почему так происходит и как постараться этого избежать.

Врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Юлия Коковина в беседе с телеканалом «Санкт-Петербург» заявила, что в летний период те, кто страдает заболеваниями ЖКТ, часто злоупотребляют вредными продуктами, а осенью организм за это расплачивается.

По словам специалиста, часть болезней желудка при этом могут протекают почти бессимптомно, поэтому в осенний период лучше проходить медицинские обследования.

Чтобы минимизировать количество ситуаций с обострением заболеваний ЖКТ специалист рекомендовала добавлять в рацион по большей части запеченные и тушенные блюда вместо сырых.

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