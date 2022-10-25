В южных районах Петербурга ищут источники неприятного запаха, распространяющегося с выходных

В южных районах Петербурга ищут источники неприятного запаха, распространяющегося с выходных
В южных районах Петербурга ищут источники неприятного запаха, распространяющегося с выходных. Фото: пресс-служба комитета по природопользованию

В южных и центральных районах города петербуржцы массово жалуются на неприятный запах. По словам некоторых горожан, зловоние распространяется уже с выходных.

Раздраженные сообщения о странном запахе появились в социальных сетях. Судя по комментариям горожан, больше всего пострадали жители центральных и южных районов. Так, во Фрунзенском районе «невозможная вонь» замечают не в первый раз. Также запах настиг жителей Пражской улицы и тех, кто проходил утром во вторник по набережной реки Фонтанки.

Оказалось, что в Калининском районе местные жители тоже наткнулись на неприятный запах. Об этом пишет «МК в Питере». В пресс-службе комитета по природопользованию, в свою очередь, подтвердили, что жалобы из разных районов действительно поступают, и больше всего — из Московского.

В настоящее время по поступившим обращениям проводится выезд специалистов передвижной лаборатории мониторинга воздуха для проведения оперативных наблюдений за его качеством по основным и специфичным загрязняющим веществам.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в рамках российского экологического форума руководитель РЭО Анатолий Куценко рассказал о работе региональных операторов по вывозу отходов.

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