Эксперты рассказали, какие отзывы о работодателях в Интернете волнуют петербуржцев больше всего

В сентябре этого года россияне приняли участие в опросе по поводу значения цифровой репутации работодателей и необходимости искать отзывы о них в Интернете. Оказалось, 5% петербуржцев не читает мнения о компаниях в Сети вообще.

Эксперты платформы Авито Работа провели исследование в сентябре 2022 года, и выяснили, что цифровую репутацию современных компаний во многом формируют пользователи, которые делятся мнением о работодателях в Сети. В исследовании приняли участие 10 000 респондентов со всей страны.

Как выяснилось, онлайн-отзывы о компаниях в Санкт Петербурге пишут 43% респондентов, что на 1% больше, чем в общем по всей России. В свою очередь, не читают отзывы о работодателях в Интернете лишь 7% россиян и 5% петербуржцев.

Стоит отметить, что активные пользователи, которые не только читают, но и сами делятся комментариями о компаниях, формируют настоящую базу рекомендаций, из которых и складывается репутация работодателя. Так чаще всего пишут отзывы работники сфер сельского хозяйства (68%), охраны и безопасности (56%), а также специалисты банковской отрасли (52%).

По словам управляющего директора Авито Работы Артема Кумпеля, сегодня кандидаты не полагаются на интуицию и удачу, а целенаправленно собирают как можно больше информации о работодателе, тщательно ее анализируют и только потом принимают решение.

«Чтобы найти стабильное место работы и быть полностью уверенным в своём выборе, полезно узнать мнение о компании «изнутри». Такая возможность есть у всех наших пользователей: у каждой четвертой вакансии на Авито есть отзывы от текущих и бывших сотрудников», — отметил Артём Кумпель.

Что интересно, 7% петербуржцев отметили, что в отзывах описывают исключительно успешное сотрудничество с работодателем, а 13% — только неудачный опыт. При этом разносторонне описывать компании чаще всего предпочитают представители сферы сельского хозяйства (39%), IT и телекоммуникаций (34%).

Исследование показало, что почти половина всех соискателей ориентируется на отзывы при выборе работодателя, причем, чаще всего людей интересует актуальная информация о зарплатах (36%), данные о возможных задержках по выплатам (25%), оплата переработок (23%) и наличие штрафов (22%).

До отклика на вакансию отзывы о компаниях чаще изучают соискатели в сферах консалтинга — подавляющие 89%, туризма и HoReCa — 76%, продаж— 75%, а также искусства и автомобильного бизнеса — по 72%. Накануне собеседования информацию перепроверяют соискатели в отрасли страхования и банковской сфере, а уже после собеседования мнениями о работодателе интересуются представители сферы управления персоналом и ЖКХ.