Сыгравший Волан-де-Морта актер Рэйф Файнс поддержал Джоан Роулинг после обвинений писательницы в трансофобии

Актер Рэйф Файнс назвал отвратительными обвинения в адрес Джоан Роулинг. Писательница подверглась жесткой критике и обвинениям в трансофобии.

Знаменитый актер Рэйф Файнс, сыгравший роль главного злодея в цикле фильмов о Гарри Поттере, поддержал автора одноименных книг после обвинений в трансфобии. Файнц назвал отвратительными и ужасными оскорбления в адрес Джоан Роулинг.

«Я могу понять, когда люди злятся на то, что она говорит о женщинах. Но она не какая-то ультраправая фашистка. Она просто женщина, которая говорит: «Я женщина, и я чувствую себя женщиной, и я хочу иметь возможность сказать, что я женщина»», — заявил Файнс.

Актер напомнил, что Роулинг создала замечательные книги, которые учили детей становиться лучше и сильнее, ориентироваться на нравственность.

Напомним, волна критики обрушилась на писательницу после того, как Роулинг высмеяла авторскую колонку с заголовком «Мнение: после COVID-19 нужно создать более справедливый мир для людей, которые менструируют». Писательница пошутила, что автор колонки забыл слово «женщина».

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что раскрыты подробности неудавшегося ограбления банка актером сериала «Улицы разбитых фонарей».