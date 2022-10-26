В России могут ограничить продажу зарубежных игр с «запрещенной информацией»

В России могут ограничить продажу зарубежных игр с &#171;запрещенной информацией&#187;
Фото: unsplash

В России могут ужесточить возрастную маркировку компьютерных игр и запретить некоторые из них для «профилактики совершения общественно опасных деяний под влиянием игрового контента».

По информации Коммерсантъ, Минэкономики совместно с Минздравом, Роскомнадзором и Минцифры готовит законопроект, который обяжет разработчиков и издателей игр маркировать контент по возрастным категориям, а также запретит в России выпуск и продажу видеоигр, которые содержат информацию, запрещенную для распространения.

По мнению авторов законопроекта, такие меры нужны для «обеспечения безопасности контента компьютерных игр для здоровья граждан», а также для «профилактики совершения общественно опасных деяний под влиянием игрового контента». Разработчиков игр могут обязать проводить возрастную маркировку и цензурировать игровые сюжеты на предмет контента, запрещенного в России.

На данный момент в российском законодательстве пока нет специального регулирования компьютерных игр. В Роскомнадзоре отметили, что задача государства — обеспечить необходимый уровень безопасности общества, защиту истории, культурных и традиционных ценностей и в данной сфере». В сою очередь, в Минздраве добавили, что «осуществляется межведомственная проработка этих вопросов».

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что шведские ученые создали создали «ольфактометр», который в будущем позволит геймерам ощущать запахи VR-игр.

возрастная маркировка игры минэкономики


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Под Петербургом в преддверии новогодних праздников откроется крупнейший динопарк
«А я и не знал»: звезда «Моей прекрасной няни» Сергей ...
Из Петербурга могут выслать мигрантов, незаконно работавших на складе OZON
Петербуржцы смогут покататься на коньках в «Новой Голландии» и ...
Тело пропавшей неделю назад россиянки нашли в море около острова Пхукет
Автоэксперт посоветовал жителям Петербурга не спешить ...
Российским автомобилистам рассказали о важных нюансах новой процедуры ...
В России могут ограничить продажу зарубежных игр с «запрещенной ...