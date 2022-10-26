В России могут ограничить продажу зарубежных игр с «запрещенной информацией»

В России могут ужесточить возрастную маркировку компьютерных игр и запретить некоторые из них для «профилактики совершения общественно опасных деяний под влиянием игрового контента».

По информации Коммерсантъ, Минэкономики совместно с Минздравом, Роскомнадзором и Минцифры готовит законопроект, который обяжет разработчиков и издателей игр маркировать контент по возрастным категориям, а также запретит в России выпуск и продажу видеоигр, которые содержат информацию, запрещенную для распространения.

По мнению авторов законопроекта, такие меры нужны для «обеспечения безопасности контента компьютерных игр для здоровья граждан», а также для «профилактики совершения общественно опасных деяний под влиянием игрового контента». Разработчиков игр могут обязать проводить возрастную маркировку и цензурировать игровые сюжеты на предмет контента, запрещенного в России.

На данный момент в российском законодательстве пока нет специального регулирования компьютерных игр. В Роскомнадзоре отметили, что задача государства — обеспечить необходимый уровень безопасности общества, защиту истории, культурных и традиционных ценностей и в данной сфере». В сою очередь, в Минздраве добавили, что «осуществляется межведомственная проработка этих вопросов».

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что шведские ученые создали создали «ольфактометр», который в будущем позволит геймерам ощущать запахи VR-игр.