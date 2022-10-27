Обновленный Дом книги откроется на Невском проспекте 12 ноября

В историческом здании компании «Зингер» на Невском проспекте уже 12 ноября распахнет свои двери обновленный после ремонта петербургский Дом книги.

Вице-губернатор Борис Пиотровский в своем Telegram-канале заявил, что в рамках первого этапа работ для жителей и гостей города станут доступными два этажа и кафе.

Отмечается, что в честь открытия будет подготовлена большая программа. Так, 12 и 13 ноября в одном из залов по сеансам будут проводить светомузыкальное шоу с 3D-мэппингом, — на светодиодных экранах будут транслироваться специально разработанные 3D-ролики, которые посвящены истории Дома книги и роли книг в жизни человека.

Кроме того, на открытии Дома книги пройдут встречи с известными авторами, например с Татьяной Устиновой, Асей Лавринович, Михаилом Лабковским и другими. Пиотровский поделился, что в честь возвращения книжного была выпущена специальная открытка и изготовлен штамп Почты России.

По словам вице-губернатора, в ассортименте крупнейшего городского книжного магазина будет представлено свыше 100 тысяч товаров, 80% из которых — это книги.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что до этого владельцы планировали приурочить открытие книжного магазина к юбилею Петра Первого, но из-за затянувшихся юридических процедур сроки пришлось сдвинуть.