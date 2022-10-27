В Роспотребнадзоре рассказали о подвиде штамма «Омикрон» «Цербере»

На территории России впервые нашли новый подштамм Омикрона BQ1.1, который назвали «Цербером».

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе XII Всероссийского съезда гигиенистов, токсикологов и санитарных врачей рассказала, что новый штамм выявили в странах Европы, он вызывает особое беспокойство. Предполагается, что линия SARS-CoV-2 может вызвать третью волну «Омикрона» в Европе. Об этом пишут «МК в Питере».

Известно, что подтип BQ.1.1 отходит от линии ВА.5 «Омикрона», поэтому новые мутации в его геноме позволяют обходить иммунитет, который выработан на вакцины и предыдущие заражения COVID-19. Попова рассказала, что новый вариант нашли в России на прошлой неделе.

Также в стране зафиксировали еще один подвид «Омикрона» — BQ.1. По мнению Поповой, замещение циркулирующих вариантов коронавируса новыми вариантами происходит на 10-15%. При этом клинические проявления почти не изменились.

Основными методами защиты от новых подвидов остаются маски, чистые руки и здоровый иммунитет. При этом никаких ограничительных мер вводить не планируется, заключила специалист.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что до 31 декабря в Петербурге продлили действие антикоронавирусных мер. При этом требования обязательного ношения защитных масок и дезинфекции контактных поверхностей пока не вводились.