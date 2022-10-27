В Петербурге до конца года продлевается действие антикоронавирусных мер

В Петербурге до конца года продлевается действие антикоронавирусных мер. Фото: unsplash

В Петербурге до конца года продлевается действие антикоронавирусных мер. Фото: unsplash

До 31 декабря продлеваются оставшиеся антиковидные ограничения в Северной столице, при этом новые пока не вводятся.

В пресс-службе Смольного сообщили, что в соответствии с предписаниями Роспотребнадзора на территории Петербурга сохраняются действующие антикоронавирусные меры. Соответствующее постановление подписал губернатор города Александр Беглов.

Изменения внесли в постановление городского правительства «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции». Решение приняли на основании предписания Главного государственного санитарного врача по Санкт-Петербургу.

Требования обязательного ношения защитных масок и дезинфекции контактных поверхностей пока не вводились.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Российскую Федерацию пришли новые геноварианты коронавируса – BQ.1 и BQ 1.1, уже получивший имя «Цербер». Они представляют собой ответвления штамма «Омикрон», которым успело переболеть большинство граждан в России.