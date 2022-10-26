Роспотребнадзор предупредил о проникновении в Россию двух новых штаммов коронавируса

«Цербер» — название одного из двух новых штаммов коронавируса, выявленных в России в последние дни. В Роспотребнадзоре заверили, что новых ограничений вводит не будут.

Пj данным пресс-службы Роспотребнадзора, в Россию пришли новые геноварианты коронавируса – BQ.1 и BQ 1.1, уже получивший имя «Цербер». Они представляют собой ответвления штамма «Омикрон», которым успело переболеть большинство россиян. Об этом 26 октября рассказала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

В ведомстве пообещали, что из-за выявления новых вариантов COVID-19 вводить какие-либо ограничения в России не будут, поскольку действующая система эпиднадзора позволит эффективно справиться с новым вызовом.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что за последние 24 часа больше всего граждан с коронавирусом по России скончалось в Петербурге.