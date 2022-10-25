За последние 24 часа больше всего граждан с коронавирусом по России скончалось в Петербурге

За последние 24 часа больше всего граждан с коронавирусом по России скончалось в Петербурге. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

За последние 24 часа больше всего граждан с коронавирусом по России скончалось в Петербурге. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

По всей России за сутки скончались 84 человек с коронавирусом, при этом в Санкт-Петербурге медики зарегистрировали смерти 16 человек с положительным тестом на коронавирус. В Москве число скончавшихся сегодня меньше — 13 граждан.

На 25 октября в городе количество умерших с инфекцией прибавилось. Новую статистику предоставили в оперативном штабе по борьбе с ковид-19.

Петербург сегодня находится на первом месте по количеству умерших с COVID-19. Москва заняла вторую строчку, — за последние сутки тут ушло из жизни 13 пациентов с коронавирусом. За 24 часа в Ленинградской области от ковида никто не умер. В регионе насчитывается 3 499 смертей за всю пандемию.

Число умерших от вируса петербуржцев с начала пандемии коронавируса достигло 35 678 человек. В целом по стране коронавирус стал причиной смерти 389 710 жителей. Столица за все время существования заболевания потеряла 46 551 человека.

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