На Васильевском острове открылся долгожданный скейт-парк по проекту «Твой бюджет»

На Васильевском острове открылся долгожданный скейт-парк по проекту "Твой бюджет". Фото: Telegram-канал Алексея Корабельникова

На Васильевском острове открылся долгожданный скейт-парк по проекту "Твой бюджет". Фото: Telegram-канал Алексея Корабельникова

В четверг, 27 октября, на Васильевском острове открылся скейт-парк, созданный в рамках проекта «Твой бюджет» от 2016 года.

Об открытии нового скейт-парка сообщил в своем Telegram-канале вице-губернатор Северной столицы Алексей Корабельников. По его словам реализация затянулась из-за того, что изначально проектом занялся подрядчик, который не смог выполнить обязательства должны образом, он начала возводить скейт-парк на Железноводской улице. Уже после завершения работы выяснилось, что качество площадки не соответствовало стандартам.

Затем начались судебные разбирательства, и сроки сдвинулись. В итоге администрация района подобрала новую локацию для скейт-парка. Ее установили на Морской набережной, под мостом к ЗСД, рядом с Наличной улицей, 61.

Корабельников заметил, что площадка достаточно большая. Помимо рамп и пулов для катания здесь благоустроена прилегающая территория, а также организована баскетбольная площадка, установлены качели и скамейки.

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