Скорость мобильного интернета в Петербурге и Ленобласти стала лучше у 7 млн человек

Скорость мобильного интернета в Петербурге и Ленобласти стала лучше у 7 млн человек. Фото: пресс-служба МегаФона

Скорость мобильного интернета в Петербурге и Ленобласти стала лучше у 7 млн человек. Фото: пресс-служба МегаФона

В Петербурге и Ленинградской области удалось улучшить скорость интернета, на который сразу же заметно возрос спрос. Теперь высокая скорость сети LTE доступна 7 млн местным жителям.

Для улучшения качества интернета была проведена модернизация транспортных сетей. В частности, инженеры МегаФона построили около 500 километров новых радиорелейных линий связи на более чем 100 объектах. Итогом работы стало расширение емкость сети и повышение скорости интернета.

Директор МегаФона в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Владимир Бакалов рассказал Gazeta.SPB, что стабильная связь зависит не только от запуска новых базовых станций, но и от постоянной работы на сети. В связи с этим, по словам специалиста, систематически проводится модернизация сетей.

Увеличение качества и скорости мобильного интернета подтвердил сразу же возросший спрос жителей Петербурга и Ленобласти. Сейчас каждый день фиксируется свыше 3 млн гигабайт скачиваний информации, а это на 35% больше, чем годом ранее.