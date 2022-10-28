Скорость мобильного интернета в Петербурге и Ленобласти стала лучше у 7 млн человек

В Петербурге и Ленинградской области удалось улучшить скорость интернета, на который сразу же заметно возрос спрос. Теперь высокая скорость сети LTE доступна 7 млн местным жителям.
Для улучшения качества интернета была проведена модернизация транспортных сетей. В частности, инженеры МегаФона построили около 500 километров новых радиорелейных линий связи на более чем 100 объектах. Итогом работы стало расширение емкость сети и повышение скорости интернета.
Директор МегаФона в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Владимир Бакалов рассказал Gazeta.SPB, что стабильная связь зависит не только от запуска новых базовых станций, но и от постоянной работы на сети. В связи с этим, по словам специалиста, систематически проводится модернизация сетей.
Увеличение качества и скорости мобильного интернета подтвердил сразу же возросший спрос жителей Петербурга и Ленобласти. Сейчас каждый день фиксируется свыше 3 млн гигабайт скачиваний информации, а это на 35% больше, чем годом ранее.