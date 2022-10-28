Исследователи выявили связь между уровнем витамина D в организме и смертностью

Исследователи выявили связь между уровнем витамина D в организме и смертностью. Фото: Pxhere

Исследователи выявили связь между уровнем витамина D в организме и смертностью. Фото: Pxhere

Удалось узнать, что риск смертности возрастает, при дефиците витамина D в человеческом организме.

Исследование провели специалисты из Университета Южной Австралии. В ходе экспериментов они смогли установить связь между уровнем витамина D в организме и смертностью. Об этом пишут журнал Annals of Internal Medicine.

Так, ученые проанализировали данные свыше 300 тысяч человек в возрасте от 37 до 73 лет за 14 лет. У испытуемых были изучены показатели 25-гидроксивитамина D (25-OH-D),а также другие генетические данные. Кроме того, специалисты зафиксировали и изучили информацию о различных причинах смерти граждан.

В результате выяснилось, что риск смерти заметно снижался, когда в организме человека повышалась концентрация витамина D. Самая выраженная корреляция была отмечена у лиц с тяжелым дефицитом. По данным исследования, у таких граждан вероятность смерти повышалась на 25%.

Распространенность тяжелого дефицита составила от 5 до 50% в зависимости от географического расположения и прочих характеристик населения.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что переохлаждение организма может стать опасно для жизни. Специалисты назвали критическую температуру тела, после которой может наступить смерть.