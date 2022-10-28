В Заксобрании Петербурга заявили, что частичная мобилизация в городе завершится до 30 октября

В Заксобрании Петербурга заявили, что частичная мобилизация в городе завершится до 30 октября. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

В Заксобрании Петербурга заявили, что частичная мобилизация в городе завершится до 30 октября. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Появилось заявление о завершении мобилизационных мероприятий в Санкт-Петербурге. Предполагается, что все решится до воскресенья.

Новые сроки окончания частичной мобилизации назвал глава Законодательного собрания Александр Бельский в эфире Радио «Комсомольская правда». По его словам она может завершится уже до конца текущей недели.

«По моим данным мобилизацию закончат до воскресенья», — заявил Бельский.

Сейчас неизвестно, сколько, согласно плану, необходимо призвать граждан в Петербурге, а также нет информации, сколько людей уже мобилизовали. Военные комиссариаты города такие сведения не выдают.

Бельский отметил, что в середине октября президент России Владимир Путин заявил о завершении мобилизации в течение двух недель, однако прекратят ли присылать повестки в Петербурге к 30 октября, сказать наверняка нельзя. Законодательное собрание, по его словам, не имеет такой информации и не владеет данными о количестве мобилизованных.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что от заявление президента России Владимира Путина о завершении частичной мобилизации прошло две недели. Сроки пока даются крайне размыто.