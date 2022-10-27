От заявления президента прошло 2 недели: когда в России завершится частичная мобилизация?

Сейчас один из главных вопросов для многих россиян: «Когда закончится частичная мобилизация?». Точного ответа на него никто не дает, но предположений и неопределенных высказываний прозвучало немало.

Заявления властей

Так, президент России Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам визита в Казахстан обещал завершение всех мобилизационных мероприятий примерно через две недели, к концу октября. В настоящее время часть регионов уже закончили, но есть и те, которые пока добирают людей до установленной правительством нормы. От заявления президента уже прошло практически 14 дней.

Путин отмечал, что на 14 октября в России мобилизовали 222 тысячи человек из планируемых 300 тысяч. При этом подчеркивалось, что увеличивать количество человек не планируется, никаких предложений от Минобороны не поступало.

Спустя 7 дней, 21 октября от главы комитета Госдумы по делам семьи, женщин и детей Нины Останиной по итогам встречи с замминистра обороны РФ Николаем Панковым поступило заявление, что в рамках частичной мобилизации призвали уже 260 тысяч человек. Таким образом, по подсчетам властей, оставалось мобилизации еще 14 %.

Одновременно с этим пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что пока нет точной даты завершения мобилизационных мероприятий. Есть только сроки, указанные президентом, но в ряде регионов мобилизация граждан уже завершилась.

Как обстоят дела с мобилизацией в регионах

Больше половины российских регионов отчитались о выполнении плана по частичной мобилизации, и первой 29 сентября об этом сообщила Республика Тыва. Уже 30 сентября за ней последовали Бурятия и Хакасия, а 17 октября очередь дошла до Москвы и Московской области.

Также план выполнили в Новосибирской, Брянской областях, Чечне, Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах и в других регионах.

По словам вице-губернатора по безопасности Михаила Ильина, в Ленобласти уже тоже заканчивают разносить повестки. Отмечается, что были достигнуты договоренности с руководителями предприятий, поэтому массового разноса повесток не будет, но это будет делаться в электронном виде через руководителей предприятий.

В Санкт-Петербурге мобилизация продолжается. По словам председателя комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, город идёт в соответствии с полученным планом и успешно его реализует.

Положит ли завершение мобилизационных мероприятий конец повесткам?

При этом окончание мобилизационных мероприятий — это не всегда конец рассылок повесток. По словам военного комиссара в Якутии Александра Авдонина, для поддержания укомплектованности ВС военкоматы будут дополнительно выдавать повестки гражданам и направлять их на службу взамен тех, кто был возвращен из-за ошибок при мобилизации.

В общей сложности по России домой отправили около 10 тысяч мобилизованных по ошибке граждан.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что районные суды Санкт-Петербурга зарегистрировали 59 административных исков об оспаривании решений о мобилизации.