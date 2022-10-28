Основные мероприятия по частичной мобилизации в Петербурге завершены

В Северной столице 28 октября завершили основные мероприятия в рамках частичной мобилизации.

Начальник управления информации администрации губернатора города Инна Карпушина заявила, что в настоящее время на территории Петербурга завершается сбор личного состава. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Карпушиной, основные мероприятия по частичной мобилизации граждан, которые пребывают в запасе, подошли к концу. Подлежащих призыву жителей города оповестили в полном объеме.

«Соответствующая работа продолжается», — отметила начальник управления информации администрации главы города.

Указ о проведении в стране частичной мобилизации был подписан 21 сентября президентом России Владимиром Путиным. Министр обороны Сергея Шойгу информировал, что призыву из запаса подлежат 300 тысяч граждан. В первую очередь речь идет о тех, кто имеет боевой опыт и необходимую в войсках военно-учетную специальность.