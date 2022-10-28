Шойгу доложил Путину о завершении частичной мобилизации по всей России

Министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Российской Федерации Владимиру Путину о завершении всех мероприятий по частичной мобилизации.

В пятницу, 28 октября, глава Минобороны РФ на встрече с президентом заявил, что в рамках частичной мобилизации было призвано и направлено в войска свыше 1 300 представителей органов исполнительной власти, а также более 27 тысяч предпринимателей и 13 тысяч граждан. Об этом сообщают РИА Новости.

При этом установленное президентом задание о мобилизации 300 тысяч человек выполнено, и других мобилизационных заданий не планируется. Сейчас военкоматы продолжат комплектование войск за счет приема добровольцев и кандидатов в контрактники.

«Отправку граждан, призванных по мобилизации, завершили сегодня. Оповещение граждан прекращено», — информировал глава Минобороны РФ.

Средний возраст мобилизованных составил 35 лет. Министр обороны добавил, что в настоящее время 218 тысяч граждан проходят подготовку. В тоже время завершили обучение и направлены в район проведения специальной военной операции 82 тысячи человек, из которых свыше 41 тысячи действуют в составе подразделений.

Подчеркивается, что участвующие в боевых действиях получат специальный статус ветерана и пакет социальных льгот.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 28 октября в Петербурге завершили основные мероприятия в рамках частичной мобилизации.