В Петербурге устроили массовый «добрый субботник» в предпоследний выходной октября

Сегодня, 29 октября, петербуржцы приняли участие в общегородском дне благоустройства и «Добром субботнике», в рамках которого жители многих районов города не только улучшили благосостояние зеленых насаждений, но и провели полезные развлекательные мероприятия.

По данным пресс-службы Смольного, петербуржцы прибрались в парках и на улицах города в рамках акции «Добрый субботник» 29 октября. Для проведения общегородского субботника районные администрации подготовили 100 площадок, где все желающие могли помочь в уборке листвы, подмести дорожки, детские и спортивные площадки. Кроме того, жилищный комитет опубликовал в Интернете адреса, где можно было принять участие в субботнике рядом с домом.

Так, например, в этот день в Полюстровском парке организовали экологические акции, интерактивные программы, экскурсии, квесты, лекции, мастер-классы. В парке работал экомобиль — передвижная станция по приему опасных отходов – экомобиль. Кроме того, все желающие могли сделать прививку от гриппа.

В Смольном отметили, что за неполный месяц в городе высадили более 2 400 деревьев, почти 13 700 кустарников, 228 тысяч цветов. Специалисты также привели в порядок более 44 тысяч квадратных метров газонов.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что необычную кленовую аллею высадили у стен Алферовского университета в Петербурге.