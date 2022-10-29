Звезда «Ранеток» Женя Огурцова рассказала о генетическом заболевании своей дочери Евы

Женя Огурцова раскрыла редкую генетическую болезнь дочери. Оказалось, девочка будет низкорослой из-за заболевания костей.

По данным Starhit, летом прошлого года Женя Огурцова родила второго ребенка — дочь Еву. Звезда выглядела счастливой и лишь недавно призналась, что у малышки проблемы со здоровьем. Недавно бывшая участница «Ранеток » опубликовала снимок маленькой дочери и подписала его хэштегом #ахондроплазия, тем самым раскрыв диагноз девочки.

Ахондроплазия является редким генетическим заболеванием костей. К слову, такой же диагноз в раннем детстве специалисты поставили и звезде «Игры престолов» Питеру Динклейджу. Ранее Огурцова долгое время скрывала от поклонников проблемы со здоровьем у дочери.

Певица призналась, что прошла все стадия принятия ситуации — для откровений потребовалось время. Женя решила не прятать малышку от глаз общественности и даже написала книгу, в которой описала свою ситуацию и поделилась личными переживаниями.

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