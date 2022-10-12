От мании до депрессии: Дана Борисова призналась в зависимости от пластических операций

Последствия неудачной пластики не остановили Дану Борисову от дальнейших модификаций внешности. Звезда призналась: операции вызвали у нее зависимость

По информации Пятого канала, весной этого года Дана Борисова перенесла сразу несколько пластических операций, правда, не самых удачных. Телеведущая сделала липосакцию и подтяжку лица, но все еще не начала нравиться себе.

Несмотря на ошибки и вольности хирурга, решившего по своему вкусу изменить тело звезды и накачать ей объем бедер, Борисова собирается на операцию по уменьшению груди, что очень нервирует ее дочь. Девушка переживает, что в погоне за идеальным телом Дана забывает про здоровье.

Сама Борисова признается, что биполярное расстройство и склонность к зависимостям вносят коррективы в ее жизнь, поэтому увлечение пластикой может привести к страшным последствиям, если вовремя не сказать себе «стоп».

«Я заменяю одну зависимость другой. Я уже кайфанула, я поняла Машу Малиновскую, когда нельзя остановиться на одной, другой операции, и мне уже очень хочется третью», — поделилась откровением Дана.

Также Борисова приходила на YouTube-шоу «Поясни за», где вместе с Гогеном Солнцевым обсуждала свои взгляды на шоубизнес.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что звезда «Универа» Арарат Кещян перенес тяжелую операцию.