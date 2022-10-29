IKEA пригрозила судом разработчику инди-игр за использование товарного знака в игре про мебельный магазин

IKEA угрожает судом инди-разработчику из-за игры про мебельный магазин.

По данным Kotaku, шведская компания IKEA направила разработчику инди-игры The Store is Closed жалобу о нарушении авторских прав. Все дело в том, что в игре незаконно используются товарные знаки компании. При этом в инди-игре упоминания IKEA нет.

Представители мебельной компании также заявили, что схожесть игровых локаций и магазинов IKEA заметили СМИ и пользователи сети. Шведские юристы потребовали удалить из игры все элементы, которые отсылают к реальному магазину, в течение 10 дней.

Сам разработчик The Store is Closed Джейкоб Шоу согласился, что интерьер игрового магазина и его логотип действительно схож с решением IKEA, а сама компания в действительности нигде не упоминается. Шоу согласился в ближайшее время выполнить требования компании.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что петербургский «Пит-Продукт» больше не будет производить оригинальные фрикадельки IKEA.