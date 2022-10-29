Пользователей Сети рассмешило сходство Вина Дизеля с воссозданной 3D-моделью библейского Адама

В сети опубликовали 3D-модель сотворенного богом Адама. Он оказался невероятно похож на Вина Дизеля, что уже успели растащить на мемы пользователи Сети

По данным зарубежных СМИ, в Интернете появился мем, в котором 3D-модель первого на Земле человека сравнивается с Вин Дизелем из-за невероятного внешнего сходства. Визуализацию якобы создали ученые из Принстонского университета, но опубликовала 3D-модель Адама изначально сеть американских кинотеатров Alamo Drafthouse NYC.

«Бесспорно, изображение выглядит точно так же, как и звезда боевиков кинофраншизы «Форсаж», — подписали изображение в сосцетях компании.

Публикация быстро завирусилась в сети, и на данный момент она собрала более 138 тысяч лайков, 12 тыс. ретвитов и 21 тысяч упоминаний. Вскоре компания Alamo Drafthouse NYC дополнила свою запись, подчеркнув, что они всего лишь сеть кинотеатров, а не академический журнал.

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