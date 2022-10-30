Жительница Петербурга обратилась в полицию после того, как ее молодой муж целый год склонял к разврату сына-семиклассника

Жительница Петербурга обратилась в полицию после того, как ее молодой муж целый год склонял к разврату сына-семиклассника
Фото: unsplash

В Василеостровском районе Петербурга до семиклассника на протяжении года домогался 26-летний отчим.

Как стало известно Gazeta.SPb, вечером 29 октября в полицию Петербурга обратилась 35-летняя жительница Тамбова, работающая старшей медсестрой в одной из клиник города.

Женщина заявила, что с сентября 2021 по октябрь 2022 года ее 26-летний муж, гражданин Азербайджана, совершал насильственные действия сексуального характера в отношении ее несовершеннолетнего сына, ученика 7 класса.

Женщина уточнила, что на данный момент горе-муж находится в Москве.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что извращенец в клубе «Бардак» силой затащил в туалет для интима 15-летнюю петербурженку.

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