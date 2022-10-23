Извращенец в клубе «Бардак» силой затащил в туалет для интима 15-летнюю петербурженку

В Московском районе Петербурга на несовершеннолетнюю школьницу, пришедшую в клуб «Бардак», напал извращенец. Девочка заработала ушиб половых органов.

Как стало известно Gazeta.SPb, вечером 22 октября в полицию от оператора службы 03 поступило сообщение о том, что в доме по улице Звездной зафиксировали изнасилование 15-летней девушки.

Прибывшие на место правоохранители выяснили, что девушка днем ранее с друзьями направилась в клуб «Бардак» на Думской — там неизвестный мужчина, толкнув ее, затащил в туалет клуба, и совершил действия сексуального характера. На следующий день девушка обратилась в больницу. У нее диагностировали ушиб наружных половых органов.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что бывший муж петербурженки надругался над четырехлетней дочерью во время купания.